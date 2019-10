Caldas: het moet tien keer beter

Bondscoach Max Caldas was nog redelijk mild na het teleurstellende gelijkspel van de Nederlands hockeyers in de eerste van twee olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan. “Aan de wil ontbrak het niet, maar we speelden matig en dan kun je in hockey van iedereen verliezen”, sprak de bondscoach na de 4-4 in het Wagener Stadion van Amstelveen

De geboren Argentijn vond dat zijn spelers zich maar eens goed achter de oren moesten krabben, want het gelijkspel voelde als een nederlaag. Pakistan heeft weliswaar een roemrucht verleden, maar is in het internationale hockey ver afgegleden en had een relatief makkelijke prooi moeten zijn voor de huidige nummer drie van de wereld. “We hadden ze meteen bij de strot moeten grijpen, maar de spelers belemmerden elkaar. Het moet zondag tien keer beter en het kán ook tien keer beter, maar als je zelf niet goed speelt, heb je een probleem.”

Zondag volgt wedstrijd twee in het Wagener Stadion. Nederland moet winnen om het olympisch ticket voor Tokio 2020 te bemachtigen.