Duitse handbalbond wil door met Groener

Het bestuur van de Duitse handbalbond (DHB) wil het contract van bondscoach Henk Groener nog voor het begin van het WK in Japan (eind november) verlengen. De 59-jarige Nederlander heeft sinds begin 2018 de Duitse vrouwenploeg onder zijn hoede. Zijn huidige verbintenis loopt door tot eind augustus 2020. “We zijn van zijn werkwijze overtuigd, daarom willen hem snel laten bijtekenen”, liet DHB-voorzitter Andreas Michelmann weten.

Groener heeft het in Duitsland goed naar zijn zin. “Ik ben blij natuurlijk met het vertrouwen dat het bestuur in mij heeft”, gaf hij te kennen. “Ik verwacht dat we de gesprekken snel met een akkoord kunnen afsluiten.”

Groener mikt met de Duitse ploeg bij het WK op een plaats bij de eerste zeven. Dat zou deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 mogelijk maken. “We moeten in Japan een topprestatie leveren om het doel te halen dat we onszelf hebben gesteld. “