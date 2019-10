Golfer Woods behoudt leiding in Japan

Golfer Tiger Woods is ook na de tweede ronde leider in het Zozo Championship in Japan. De Amerikaan, terug op de baan na een knieoperatie, kwam net als op de openingsdag tot een ronde van 64 slagen, 6 onder par. Woods heeft met een totaal van 128 twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Gary Woodland, met wie hij na de openingsdag de leiding nog deelde. De thuisfavoriet Hideki Matsuyama en de Amerikaan Keegan Bradley volgen met 132 slagen.

Het was pas de tweede ronde van het met een kleine 10 miljoen dollar gedoteerde toernooi op de Accordia Golf Narashino Country Club van Chiba. Hevige regenval had de banen vrijdag volledig onder water gezet. Daarom wordt de winnaar van het eerste toernooi uit de PGA Tour op Japanse bodem pas op maandag bekend.

Voor Woods is het zijn 23e seizoen op de PGA Tour. Tot nu toe won hij 81 toernooien, één minder dan recordhouder en landgenoot Sam Snead.