Judoka Meyer wint goud in Abu Dhabi

Judoka Roy Meyer heeft de prestigieuze Grand Slam van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De 28-jarige Brabander versloeg Jakiv Chammo uit Oekraïne in de finale van de klasse boven 100 kilogram.

Meyer sloeg toe in de golden score, de extra tijd in het judo. Hij versloeg zijn tegenstander op ippon. Meyer steekt in goede vorm op weg naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Hij won eind augustus brons op het WK. Het is nog onduidelijk of hij ook naar de Spelen mag. Ieder land mag maar een judoka per gewichtsklasse afvaardigen. Meyer concurreert met Henk Grol om een ticket.

De 34-jarige Grol eindigde als zevende op het WK en stelde teleur in Abu Dhabi. Hij ging al tijdens zijn eerste optreden onderuit tegen Vladut Simionescu. De Nederlander verspeelde een voorsprong tegen de Roemeen en verloor op ippon.