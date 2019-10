Kim Haeng-kik heeft de wereldbeker driebanden in Veghel op zijn naam geschreven. De biljarter uit Zuid-Korea versloeg in de finale Cenet Lütfi uit Turkije (40-35).

Lütfi was vrijdag in de kwartfinale nog te sterk voor Dick Jaspers (40-30). In een spannende halve finale klopte hij de Spanjaard Antonio Montes (40-39). Kim versloeg in de halve finale de Vietnamees Duc Anh Chien Nguyen: 40-38.