Kramer komt op snelheid in Thialf

Sven Kramer lijkt op tijd klaar voor de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker komend weekeinde in Heerenveen. De viervoudig olympisch schaatskampioen, die twee weken geleden in Inzell op de fiets een knieblessure opliep bij een aanrijding met een auto, reed in Thialf een testrace op de 3000 meter. Hij finishte in een verdienstelijke tijd van 3.40,69. De Fries reed een jaar geleden op dezelfde baan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een tijd van 3.41,59.

Kramer (33) hield zich na zijn trainingswedstrijdje in Heerenveen nog op de vlakte. “Het was niet slecht, maar ook niet supergoed. Gewoon stabiel voor een eerste race. Ik verwacht naar aanleiding van deze rit niet al te veel veranderingen. Normaal gesproken rijd ik volgende week vrijdag de 5000 meter”, liet hij weten.