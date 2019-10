Kwalificatie MotoGP op Phillip Island gestaakt

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië in de MotoGP is gestaakt en verplaatst naar zondag. De harde wind op het circuit van Phillip Island maakte racen te gevaarlijk. De beslissing werd genomen nadat de Portugese KTM-coureur Miguel Oliveira zwaar ten val was gekomen nadat een windvlaag zijn motor bij hoge snelheid van de baan had geblazen. Oliveira had geluk en kwam ervanaf met wat kneuzingen.

“Vanwege de zware windstoten en omdat de veiligheid van de coureurs voorop staat, wordt er vandaag niet meer geracet”, liet de organisatie niet veel later weten. Enkele uren eerder was de derde vrije training ook al stilgelegd na een incident met de Australiër Jack Miller. Als er zondag geen kwalificatie kan worden verreden wordt de startvolgorde bepaald door de verzamelde resultaten van de vrije trainingen. In dat geval staat Spanjaard Maverick Viñales (Yamaha) vooraan. Zijn landgenoot Marc Márquez van Honda heeft de wereldtitel al op zak.