Van der Mark vierde in WK Superbike

Motorcoureur Michael van der Mark is in het wereldkampioenschap Superbike op de vierde plaats geëindigd. De Rotterdammer wist zich in de twee laatste races van het seizoen op het circuit van Losail in Qatar niet op te werken naar de derde plaats in de eindstand. In race één finishte de fabrieksrijder van Yamaha als zesde en in race twee kwam Van der Mark niet verder dan de zevende plaats.

De Brit Jonathan Rea (Kawasaki) won beide races. Hij had zich eerder in het seizoen al tot wereldkampioen gekroond.

Van der Mark wist in zijn vijfde jaar in de klasse van zware motoren (1000cc) één race te winnen. Dat was in juni op het circuit van Jerez in Spanje.