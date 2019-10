Verstappen: auto voelde meteen goed aan

Max Verstappen voelde meteen dat het goed zat tijdens de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Mexico. “De auto voelde heel goed aan. Ik ben er heel blij mee, want ik had het niet verwacht”, zei de Formule 1-coureur van Red Bull na het behalen van de poleposition op Ziggo Sport.

Verstappen won de laatste twee jaar de race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Dit jaar was hij nogal gereserveerd over zijn kansen. De Nederlander vermoedde dat Ferrari sneller zou zijn. “Het team geeft nooit op, we proberen natuurlijk altijd de afstelling van de auto te verbeteren. Toch heeft het me wel verrast dat ik de snelste was.”

Hij heeft zondag de beste uitgangspositie in de race en kan voor een hattrick gaan in Mexico, maar Verstappen bleef voorzichtig. “De start wordt belangrijk. We zijn op het rechte stuk wat langzamer, dus het zal moeilijk zijn de eerste positie te verdedigen tot de eerste bocht.”