Worst beste veldrijdster in Beringen

De Nederlandse veldrijdsters blijven de wedstrijden in de Ethias Cross beheersen. Op een gloednieuw parcours in Beringen was ANP zaterdag de beste. De Europees kampioene had ook de vorige wedstrijd in de reeks in Kruibeke gewonnen. Bovendien won ze vorige week een wereldbekerwedstrijd in Bern. Twee eerdere Ethias-wedstrijden dit seizoen werden gewonnen door Ceylin del Carmen Alvarado en Maud Kaptheijns.

De Nederlandse Geerte Hoeke finishte als tweede in Beringen, de Amerikaanse Kathy Compton werd derde. Puck Pieterse, eveneens afkomstig uit Nederland, kwam als vierde over de finish.

De Belg Quinten Hermans won de wedstrijd bij de mannen na een indrukwekkende solo. Hij reed de concurrentie op grote achterstand. Belgisch kampioen Toon Aerts eindigde als tweede op een kleine minuut en de Brit Tom Pidcock werd derde.