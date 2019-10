Zesde tijd Verstappen in derde training

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Mexico de zesde tijd gereden. De Nederlander van Red Bull, die de afgelopen twee jaar de Formule 1-race won op het Autódromo Hermanos Rodríguez, stond in de sessie lang bovenaan met de beste rondetijd, maar zag in de slotfase nog vijf coureurs zijn tijd verbeteren.

Dat had alles te maken met de omstandigheden op het circuit. De baan was bij aanvang van de training nog vochtig van de regen en dat maakte het lastig om voluit te gaan. Pas de laatste minuten was er een droge strook optimaal te benutten en de beide Ferrari’s en Mercedessen profiteerden daarvan. Charles Leclerc noteerde de snelste ronde, Sebastian Vettel reed de tweede tijd. Hij was 0,027 seconde minder snel dan zijn teamgenoot bij Ferrari.

Valtteri Bottas zette in zijn Mercedes de derde tijd neer en Lewis Hamilton de vierde. De Brit kan zondag in Mexico al zijn zesde wereldtitel veiligstellen. De Spanjaard Carlos Sainz was in zijn McLaren ook nog sneller dan Verstappen.