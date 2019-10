Bakker: er stond druk op de ploeg

Aanvoerder Billy Bakker was blij en opgelucht na de riante zege (6-1) van de Nederlandse hockeyers in het tweede duel met Pakistan om een olympisch ticket voor Tokio. “Er stond een team op het veld dat zich bewust was dat er een olympisch ticket op het spel stond’’, aldus de 30-jarige aanvallende middenvelder. “Er is opluchting omdat er best wel wat druk op de ploeg stond, maar er zit zeker ook blijdschap bij.’’

Bakker is een oudgediende bij het Nederlands team; hij was er al bij op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016. “Ik volg de ploeg al heel lang, dag in dag uit, en ik weet wat er inzit. Als het er dan niet uitkomt, zoals zaterdag in het eerste duel met Pakistan, dan overheerst de frustratie. We wisten dus dat het nu moest gebeuren en gelukkig deden we het goed.”