Bertens loopt titel WTA Elite Trophy mis

Het is Kiki Bertens niet gelukt de WTA Elite Trophy op haar naam te schrijven. De als eerste geplaatste Bertens moest in de finale van het eindtoernooi voor de mondiale subtop in twee sets haar meerdere erkennen in de Wit-Russische Arina Sabalenka. Het werd 6-4 6-2 voor de nummer 14 van de wereld.

In de vijf kwartier durende partij wist Bertens geen enkel breakpoint af te dwingen. De als eerste geplaatste Bertens, die een gelaten en bij vlagen wat uitgebluste indruk maakte, had geen antwoord op de harde services en groundstrokes van Sabalenka.

Bertens serveerde op 5-2 om in de wedstrijd te blijven en leek met een ace op 5-3 te komen. Ze pepte zichzelf op voor de volgende game, maar Sabalenka deed met succes een beroep op Hawk-eye. Niet veel later verzilverde ze met een machtige forehand haar vierde matchpoint.

Vorige maand moest Bertens in Wuhan ook buigen voor Sabalenka, terwijl de eerste vier onderlinge duels nog door Bertens werden gewonnen. Een vijfde zege zat er echter geen moment in. Bertens won maar twaalf punten op de opslag van haar tegenstandster en verloor zelf drie servicegames.

De 24-jarige Sabalenka, begeleid door oud-prof Dimitri Toersoenov, verloor deze week alleen een set tegen de Belgische Elise Mertens. Ze is de opvolgster van de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.

Bertens reist nu door Shenzhen, waar komende week het tennisseizoen wordt afgesloten op de WTA Finals. De Nederlandse wist zich net niet te kwalificeren voor het eindejaarstoernooi voor de mondiale top, maar is eerste reserve.