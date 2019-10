Darter Cross wint voor het eerst EK

De Engelse darter Rob Cross is voor het eerst Europees kampioen geworden. In Göttingen won de 29-jarige voormalig wereldkampioen de finale met 11-6 van Gerwyn Price uit Wales. Cross volgt zijn landgenoot James Wade op. De vier jaar daarvoor was de titel naar Michael van Gerwen gegaan.

Cross had in de halve finale met 11-9 afgerekend met Daryl Gurney uit Noord-Ierland. In de finale tegen Price, die in de kwartfinales nog Vincent van der Voort had uitgeschakeld, nam Cross in de derde leg een voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

Voor Cross was het zijn tweede finale van een EK. In 2017 verloor hij de finale van Van Gerwen. Twee maanden later veroverde de Engelsman toen de wereldtitel.