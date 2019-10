Federer wint voor de tiende keer in Basel

Roger Federer heeft voor de tiende keer het indoortoernooi van Basel gewonnen. De Zwitserse topfavoriet, de afgelopen twee jaar ook al de sterkste in zijn geboortestad, was in de finale met duidelijke cijfers de meerdere van de Australiër Alex de Minaur: 6-2 6-2. De eenzijdige partij duurde maar 68 minuten.

De 38-jarige Federer won het toernooi, waar hij vroeger nog ballenjongen was, in 2006 voor het eerst. Dertien jaar geleden versloeg hij Fernando Gonzalez in de finale.

Dit jaar stond Federer over het hele toernooi maar achttien games af. In de kwartfinales kreeg hij een walk-over van landgenoot Stan Wawrinka.

Komende week doet Federer mee aan het masterstoernooi van Parijs, waar ook Novak Djokovic en Rafael Nadal van de partij zijn.