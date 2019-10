Hockeycoach Caldas blij na beladen duel

De opluchting viel van zijn gezicht te lezen. Maar Max Caldas gaf na afloop van het met 6-1 gewonnen duel met Pakistan aan vooral blij te zijn. “Heel blij en trots op deze spelers”, zei de bondscoach van de Nederlandse hockeyers die zich in Amstelveen verzekerden van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Het had er zaterdag even anders uitgezien. In het tweeluik met Pakistan was Nederland veruit favoriet, maar het eerste van twee duels om olympische kwalificatie eindigde in een 4-4-gelijkspel met een late Nederlandse gelijkmaker. “Zeker deze wedstrijd was beladen, meer nog misschien dan een duel op de Spelen zelf”, vertelde Caldas bij de NOS. “We hebben vandaag echt goed gehockeyd, laten zien dat we de betere ploeg zijn. Zaterdag waren de verwachtingen groot, maar als je de bal niet verovert en te timide en afwachtend speelt wordt het moeilijk. Het verschil met vandaag was groot.”

Caldas kan nu gaan toewerken naar de Spelen. “We hebben nog heel veel maanden, maar ik heb veel vertrouwen in deze groep.”