Kastelijn wint Superprestigecross Gavere

Yara Kastelijn heeft de derde veldrit uit de Superprestige-reeks gewonnen. De Nederlandse, die rijdt voor de ploeg 777, soleerde in Gavere naar de winst en nam meteen ook de leiding in het klassement over van de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.

Kastelijn reed halverwege de wedstrijd weg bij haar Italiaanse ploeggenote Alice Arzuffi en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Arzuffi, winnaar van de tweede cross in Boom, werd tweede, Alvarado derde. Cant eindigde slechts als veertiende.

Annemarie Worst, zaterdag winnares van een veldrit in Beringen, finishte nu als vierde.