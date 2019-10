Nederlanders stranden in kwartfinales EK darts

Jeffrey de Zwaan en Vincent van der Voort zijn er bij het Europees kampioenschap darts in het Duitse Göttingen niet in geslaagd de halve finales te bereiken. De Zwaan verloor met 10-5 van de Engelsman Michael Smith. Welshman Gerwyn Price was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Van der Voort: 10-8. Daarmee zitten er geen Nederlandse darters meer in het toernooi.

Smith en Price treffen elkaar in de strijd om een plaats in de eindstrijd. In de andere halve finale staan de Engelsman Rob Cross en de Noord-Ier Daryl Gurney.

Er komt sowieso een nieuwe Europese kampioen. Titelverdediger James Wade uit Engeland vloog er al in de eerste ronde uit. Hetzelfde overkwam topfavoriet Michael van Gerwen.