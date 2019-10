Osaka klopt Kvitova in eerste duel WTA Finals

Tennisster Naomi Osaka is goed begonnen aan de WTA Finals. De Japanse versloeg in haar eerste groepswedstrijd de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets: 7-6 (1) 4-6 6-4.

Osaka stond in de beslissende set met 5-2 voor, kreeg op 5-3 twee wedstrijdpunten, maar het duel werd nog spannend. De nummer 3 van de wereld maakte het na twee uur en 39 minuten af op eigen service. Met een goede opslag benutte ze haar derde matchpoint.

Osaka en Kvitova zitten in de rode groep, samen met Ashleigh Barty en Belinda Bencic.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het jaar gewonnen door Elina Svitolina.