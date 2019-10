Thiem ook de sterkste in Wenen

Tennisser Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse publieksfavoriet knokte zich ten koste van de Argentijn Diego Schwartzman naar de titel: 3-6 6-4 6-3.

De als eerste geplaatste Thiem won eerder dit seizoen al een ander ATP-toernooi in eigen land, in Kitzb├╝hel. Hij staat dit jaar al op vijf ATP-titels, meer dan welke speler dan ook. Thiem won ook al in Indian Wells, Barcelona en Peking.

Thiem had zich al verzekerd van deelname aan de ATP Finals. Er zijn de komende week in Parijs nog twee startbewijzen te vergeven.