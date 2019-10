Veldrijder Iserbyt alweer de beste

Nog zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is Eli Iserbyt momenteel een klasse apart in het veldrijden. De jonge Belg boekte zondag in Gavere zijn tweede zege in de Superprestige. Iserbyt won eerder ook al drie crossen om de wereldbeker. Van der Poel maakt binnenkort zijn rentree in de cross, Van Aert staat met een blessure voorlopig nog aan de kant.

In Gavere kwam Iserbyt voorop te zitten samen met zijn landgenoot Toon Aerts. Die ging onderuit waarna de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal naar de winst soleerde. De Nederlander Lars van de Haar werd tweede, voor de Belg Laurens Sweeck. Van der Haar nam de leiding in het klassement over van de Belg Quinten Hermans.