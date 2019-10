Verstappen: ik heb er het beste van gemaakt

Max Verstappen moest bij de Grote Prijs van Mexico genoegen nemen met de zesde plaats. “Ik heb er het beste van gemaakt na een slechte start”, zei de coureur van Red Bull bij Ziggo Sport.

De 22-jarige Limburger had bij de start een duel met Lewis Hamilton. “Hij remde heel diep in bocht twee en als ik had ingestuurd had ik in zijn zijkant gezeten. Ik moest door het gras en verloor daardoor mijn positie.”

Verstappen liep bij de inhaalactie bij Valtteri Bottas een lekke band op, maar wist nog niet precies hoe dat was gebeurd. Op de beelden was te zien hoe de voorvleugel van de Fin de rechterachterband van de Red Bull raakte. “Ik moest het hele eind met een lekke band naar de pits, dan verlies je heel veel tijd”, zei hij. “Daarna heb ik de rest van de race op een setje banden moeten rijden, dan is er geen rubber meer over.”