Federer laat masterstoernooi Parijs schieten

Roger Federer heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Parijs, dat deze maandag begint. De 38-jarige Zwitser, zondag voor de tiende maal winnaar van het ATP-toernooi van Basel, wil zijn lichaam sparen.

“Ik ben enorm teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken uit de Rolex Paris Masters”, zei Federer. “Ik moet mezelf sparen, omdat ik zo lang mogelijk op de ATP Tour wil spelen. Het spijt me voor mijn Franse fans, die ik volgend jaar op Roland Garros weer zal zien.”

Federer, die het indoortoernooi in Parijs alleen in 2011 wist te winnen, komt dit seizoen alleen nog in actie op de ATP Finals. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht spelers wordt half november in Londen gespeeld.