Formule 1 wijst Verstappen op nut gele vlag

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi zal nog voor de eerstkomende Grote Prijs van de Verenigde Staten Max Verstappen wijzen op het grote belang van de gele waarschuwingsvlaggen voor de veiligheid van de coureurs. De Australiër doet dat naar aanleiding van de opmerkingen van de Nederlander na de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Mexico.

Verstappen gaf toe dat hij wist dat Valtteri Bottas (Mercedes) was gecrasht en de gele waarschuwingsvlaggen had genegeerd om vol gas zijn ronde af te maken. Het leidde tot een onderzoek van de stewards, die besloten Verstappen een gridstraf van drie posities te geven. De coureur van Red Bull raakte daardoor zijn poleposition kwijt. De Limburger zei verder dat hij geen gevaar zag in zijn actie. “Ik weet wel wat ik doe, anders zou ik geen Formule 1-wagen besturen. In de kwalificatie ga je ervoor.”

“Ik heb gehoord wat Max zei en zal hem erop aanspreken”, aldus Masi. Hij zal dat doen tijdens de bijeenkomst die de wedstrijdleider voor ieder raceweekeinde heeft met de coureurs. “De gele vlag staat op de agenda en ik zal het er een op een met Max over hebben, maar ook alle andere coureurs nog eens wijzen op de veiligheidsregels.”

De gele vlaggen gaan uit zodra een coureur van de baan vliegt. Ze dienen als waarschuwing voor de andere rijders, die meteen hun snelheid moeten verminderen. Brokstukken van de gecrashte bolide kunnen nog op het circuit liggen en baanmedewerkers zijn misschien al aan het opruimen. Na een zwaar ongeval van de Franse rijder Jules Bianchi in 2014 tijdens de Grote Prijs van Spanje zijn de veiligheidsregels aangescherpt.