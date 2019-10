Hamilton met achtste plaats zeker van titel

Lewis Hamilton kan zondag vrij eenvoudig zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 zeker stellen. Een achtste plaats in de Grote Prijs van de Verenigde Staten volstaat in principe voor de Britse coureur van Mercedes.

De race op het Circuit of the Americas in het Texaanse Austin is de negentiende van het seizoen. Slaagt Hamilton in zijn missie, dan rijdt hij de laatste twee races van het seizoen, in Braziliƫ en Abu Dhabi, als de nieuwe wereldkampioen.

De voortekenen zijn gunstig, want Hamilton won vijf van de zeven races die tot nog toe in Austin zijn verreden. Hij eindigde nooit lager dan de vierde plaats. “De baan in Texas is fantastisch en ligt mij heel goed, dus ik heb er veel zin in. Hopelijk kan ik het daar afmaken”, zei Hamilton na de Grand Prix van Mexico, waar hij zijn tiende zege van het seizoen vierde.

De enige coureur waar Hamilton nog rekening mee moet houden is zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Als Bottas niet wint in Austin, dan heeft Hamilton sowieso de titel.