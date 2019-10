‘Het is beter om Max wat meer ruimte te geven’

In subtiele bewoordingen heeft Lewis Hamilton na zijn Formule 1-winst in de Grand Prix van Mexico het rijgedrag van zijn Nederlandse rivaal Max Verstappen aan de orde gesteld. “Ik denk dat iedere coureur een beetje anders is”, sprak de wereldkampioen van Mercedes fijntjes.

“Sommigen zijn slimmer, sommigen zijn veel slimmer, anderen zijn agressiever en weer anderen zijn in dat opzicht wat dommer. In die wetenschap geef je soms wat meer ruimte weg aan enkele racers. Bij andere coureurs hoeft dat niet, want die tonen aardig wat respect. Maar ja, Max. De kans is zeker aanwezig om met hem in aanraking te komen als je hem geen extra ruimte geeft. Dus meestal doe je dat.”

Verstappen eindigde na een lange inhaalrace als zesde in Mexico-Stad. Kort na de start tikte zijn bolide de wagen van Hamilton aan. Later in de race kwam de kopman van Red Bull ook in aanraking met de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas. Daarbij liep de auto van de Nederlander een lekke band op, waardoor hij grote achterstand opliep.