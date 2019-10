Krajicek haalt Medvedev naar Ahoy

Daniil Medvedev doet volgend jaar mee aan het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De 23-jarige Rus, opgeklommen naar de vierde plek op de wereldranglijst, was vorige maand finalist op de US Open.

Medvedev beleefde dit seizoen zijn doorbraak door vier toernooien op zijn naam te schrijven, waaronder de masterstoernooien van Shanghai en Cincinnati.

“Daniil Medvedev is dé speler van dit moment. Hij versloeg niet voor niets Novak Djokovic dit jaar al twee keer en bracht Rafael Nadal aan het wankelen in de US Open-finale. Zoals Alexander Zverev al zei, is hij misschien wel de beste van iedereen op dit moment”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek.

Medvedev doet voor de derde keer mee. In 2018 haalde hij als qualifier de kwartfinales, begin dit jaar reikte hij tot de laatste vier.

Het toernooi in Rotterdam Ahoy wordt gehouden van 8 tot en met 16 februari.