Nog een zege nodig voor Astros in World Series

De honkballers van Houston Astros zijn nog een zege verwijderd van winst in de World Series door zondag met 7-1 te winnen van de Washington Nationals. De Astros hebben nu een 3-2 voorsprong in de finaleserie die dinsdag weer in Houston verdergaat.

De thuisclub moest het doen zonder werper Max Scherzer die last had van een blessure. Daarom begon Joe Ross die in de eerste vier innings een homerun van Yordan Álvarez en een van Carlos Correa moest toestaan (4-0). Juan Soto deed voor de Nationals nog wat terug, waarna Yuli Gurgel en George Springer de eindstand bepaalden.

De Astros keken eerder deze serie nog tegen een achterstand aan van 2-0 en kunnen het nu thuis afmaken. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, wint de World Series.