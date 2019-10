Schuurs wint eerste dubbelpartij WTA Finals

Tennisster Demi Schuurs en haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld hebben zich met succes door hun eerste dubbelpartij op de WTA-Finals in het Chinese Shenzhen gewerkt. Het als achtste geplaatste koppel rekende verrassend af met de Belgische Elise Mertens en de Wit-Russische Arina Sabalenka, die als eerste zijn geplaatst in het eindejaarstoernooi, waarin de beste acht dubbels het tegen elkaar opnemen.

Schuurs en Grönefeld wonnen de eerste set met 7-5, maar verloren de tweede met 6-1. Het duo, dat zich op het laatste moment kwalificeerde voor de Finals, richtte zich in de beslissende supertiebreak op en won die met 10-7.

Schuurs en haar Duitse partner komen in ieder geval nog twee keer in actie in Shenzhen. Het duo is ingedeeld in de rode groep met drie andere koppels.