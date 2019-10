Warriors opnieuw onderuit in NBA

Golden State Warriors heeft ook de tweede wedstrijd in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verloren. De finalist van vorig seizoen verloor ruim bij Oklahoma City Thunder: 120-92. De openingswedstrijd tegen Los Angeles Clippers in het nieuwe onderkomen in San Francisco liep eind vorige week ook al niet goed af: 122-141.

Dennis Schroder (22 punten), Danilo Gallinari (21 punten) en Shai Gilgeous-Alexander (19 punten) waren goed op schot bij Thunder. Namens de Warriors was Stephen Curry met 23 punten topscorer. Hij kreeg van zijn ploeggenoten te weinig ondersteuning. Geen andere speler van Golden State bracht in het duel meer dan 10 punten op zijn naam.

De club uit Californië veroverde de NBA-titel in 2015, 2017 en 2018.