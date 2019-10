Woods evenaart PGA-record Snead

Tiger Woods heeft in Japan het 54 jaar oude record van de Amerikaanse golflegende Sam Snead geëvenaard. De 43-jarige Amerikaan schreef het Zozo Championship in Chiba op zijn naam. Dat was zijn 82e zege op de PGA Tour. Snead was 52 jaar toen hij in 1965 zijn 82e en laatste triomf behaalde in het Amerikaanse profcircuit.

Het is derhalve slechts een kwestie van tijd voordat Woods het PGA-record alleen in zijn bezit krijgt. “Dit is waanzinnig, 82 is werkelijk een heel groot getal”, sprak hij glunderend. “Het record van Sam leek voor mij lange tijd onhaalbaar, omdat ik door rug- en knieproblemen enkele jaren niet of nauwelijks heb gespeeld. Nu ziet de toekomst er een stuk beter uit. Ik hoop dat ik nog zeker een jaar of tien kan doorgaan op dit niveau.”

Woods, die eind augustus nog een knieoperatie onderging, leidde in Japan vanaf de eerste dag. De 15-voudige majorwinnaar zegevierde met een score van 261 slagen. Zijn winstpremie bedroeg 1,755 miljoen dollar (circa 1,5 miljoen euro). De Japanse golfheld Hideki Matsuyama eindigde als tweede, op 3 slagen van Woods.