Bencic klopt Kvitova in groep Bertens

Belinda Bencic heeft op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen haar tweede groepswedstrijd gewonnen. De Zwitserse debutante, als laatste speelster verzekerd van deelname, was in drie sets te sterk voor Petra Kvitova: 6-3 1-6 6-4.

Voor Kvitova is het haar vijfde opeenvolgende nederlaag op het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissters van het seizoen. De winnares in 2011 en de finaliste van de editie van 2015 verloor vorig jaar al haar wedstrijden.

Door de zege van Bencic hebben drie speelsters in de rode groep één wedstrijd gewonnen: Bencic, Ashleigh Barty en Kiki Bertens. Mocht Bertens haar volgende wedstrijd, tegen Bencic, winnen dan is ze verzekerd van een plek in de halve finales.

Het duel tussen Bertens en Bencic wordt donderdag gespeeld. Bertens trof Bencic drie keer en verloor nog nooit.