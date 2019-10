Bertens blij met verslaan van ‘de nummer 1’

Tennisster Kiki Bertens was verrast dat ze ineens in actie moest komen op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. Ze verving de Japanse Naomi Osaka die zich geblesseerd had afgemeld. Na een stroeve start tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty ging Bertens beter spelen en versloeg ze de Australische in drie sets (3-6 6-3 6-4).

“Je hebt een beetje geluk nodig om mee te mogen doen. Ik heb de plaats van Naomi ingenomen en alle energie erin gestopt die ik nog in me had”, zei Bertens, die na de verloren finale van de Elite Trophy zondag in Zhuhai was afgereisd naar de WTA Finals. “Vervolgens heb ik van de nummer 1 gewonnen. Dat is een heel goed gevoel.” Barty had Bertens dit jaar al drie keer verslagen.

Bertens gaf toe dat ze heel vermoeid was na het toernooi in Zhuhai en dat ze het “ok√© vond op de bank” als reserve. “Ik heb maandag vijf of tien minuten getennist en verder alleen maar uitgerust”, zei ze. “Daarom voelde ik me al een stuk beter. Ik ging steeds beter spelen en met iets meer agressie.”