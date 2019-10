Bertens vervangt Osaka op WTA Finals

Tennisster Kiki Bertens mag alsnog meedoen aan de WTA Finals in Shenzhen. De 27-jarige Westlandse vervangt de Japanse Naomi Osaka, die zich vanwege een schouderblessure heeft teruggetrokken uit het eindejaarstoernooi. Osaka was het evenement zondag begonnen met een overwinning in drie sets op Petra Kvitova.

Bertens was als eerste reserve al afgereisd naar Shenzhen. Ze neemt het dinsdag op tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. De Westlandse debuteerde vorig jaar op de WTA Finals, toen als vervangster van Simona Halep die zich al voor het toernooi geblesseerd terugtrok. Bertens haalde toen de halve finales.