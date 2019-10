Eerste zege voor basketballers Golden State

Curry schoot in New Orleans 26 punten bij elkaar en leverde ook nog eens 11 assists, D’Angelo Russell maakte er 24 en Damion Lee kwam tot 23 punten. Draymond Green tekende voor een zogeheten triple-double: 16 punten, 17 rebounds en 10 assists.

NEW ORLEANS (ANP) - De basketballers van Golden State Warriors hebben dan eindelijk hun eerste overwinning van het seizoen te pakken. Onder aanvoering van Stephen Curry wonnen de Warriors met 134-123 bij New Orleans Pelicans. De club die de afgelopen vijf seizoenen steeds in de finale van de NBA stond, was het seizoen begonnen met forse nederlagen tegen Los Angeles Clippers (122-141) en Oklahoma City Thunder (92-120).

