Tennisser Chatsjanov snel klaar in Parijs

Titelverdediger Karen Chatsjanov is op het masterstoernooi van Parijs al na één wedstrijd klaar. De als achtste geplaatste Russische tennisser, die in de eerste ronde een bye had, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Jan-Lennard Struff. Het werd 7-6 (5) 3-6 7-5 voor de nummer 36 van de wereld.

De 23-jarige Chatsjanov beleefde vorig jaar het hoogtepunt van zijn loopbaan door in de finale Novak Djokovic te verslaan. Hij versloeg tijdens de vorige editie ook Alexander Zverev en Dominic Thiem.

Djokovic is in Parijs als eerste geplaatst, Rafael Nadal is de nummer 2 van de plaatsingslijst. Roger Federer meldde zich af omdat hij zijn lichaam wil sparen.