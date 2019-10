Van der Poel kijkt uit naar duel met Iserbyt

Mathieu van der Poel kijkt uit naar het duel met Eli Iserbyt in het veld. De alleskunner op de fiets maakt zondag bij de Superprestige in Ruddervoorde zijn rentree. Van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, sloeg de eerste weken van het crossseizoen over omdat hij wat tijd nodig had om te herstellen van zijn inspanningen op de weg.

“Ik heb de voorbije crossen wat gevolgd en Eli is heel indrukwekkend bezig: hij rijdt weg op het moment dat hij het wil en moet meestal maar één keer proberen om de kloof te slaan”, zei Van der Poel in het Belgische radioprogramma De Tribune. “Dan ben je wel de beste. Maar of hij even snel rijdt als ik, dat weet ik niet. Daar ga ik me ook niet over uitspreken. Dat zal ik pas merken als ik tegen hem rijd.”

Bij afwezigheid van Van der Poel en diens ‘vaste’ rivaal Wout van Aert domineerde de 22-jarige Belg Eli Iserbyt de afgelopen weken in het veld.