Andreescu geeft op bij WTA Finals

Bianca Andreescu is de tweede opgever bij de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen. De Canadese tennisster haakte na een set af in haar partij in de zogenoemde paarse groep tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Andreescu ondervond te veel last van een knieblessure.

Eerder haakte in de andere groep de Japanse Naomi Osaka al af met een blessure. In haar plaats kwam eerste reserve Kiki Bertens die meteen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, versloeg.

Pliskova heeft nu haar eerste zege op zak en strijdt vrijdag met Simona Halep om een plaats in de halve finales. De Roemeense verloor eerder op de dag van Elina Svitolina. De Oekraïense titelverdedigster won in twee sets (7-5 6-3) en heeft zich als eerste verzekerd van een plaats in de halve finales.

Of ze vrijdag Andreescu treft blijft voorlopig onduidelijk. De Canadese laat donderdag een mri-scan maken van haar gekwetste linkerknie en beslist dan of ze kan spelen. Pliskova betreurde het voortijdige einde van de partij. “Ik keek echt uit naar deze wedstrijd want ik had tegen Svitolina al goed gespeeld”, vertelde Pliskova. “Iedereen is vermoeid na een lang seizoen, het maakt het extra zwaar.”

Svitolina, de nummer 8 van de plaatsingslijst, had 1 uur en 39 minuten nodig om de drie plaatsen hoger gerangschikte Halep te verslaan. Daarmee is ze met vorig jaar erbij nu zeven duels ongeslagen op de WTA Finals. De start was voor Svitolina, die 14 van de 18 eerste punten veroverde en snel met 3-0 leidde. Halep knokte zich terug in de wedstrijd (3-3) maar bleef toch te veel fouten maken. Bij een 6-5-achterstand verloor ze haar opslag op love.

Ook in de tweede set was het verschil tussen beide speelsters niet groot, maar was Svitolina net iets slagvaardiger. Bij 5-3 op haar eigen opslag moest ze nog twee breakkansen voor Halep wegwerken om vervolgens de partij alsnog uit te serveren. “Het was een extreem fysieke wedstrijd, ik hoop dit niveau de komende dagen te kunnen vasthouden”, aldus Svitolina.