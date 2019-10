Djokovic moeizaam voorbij Franse lucky loser

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs. De viervoudig kampioen, vorig jaar finalist, wist tegen de Franse lucky loser Corentin Moutet setverlies ternauwernood te voorkomen: 7-6 (2) 6-4.

Djokovic, die in de beginfase slordig speelde, maakte in de eerste set een 5-3-achterstand goed tegen de nummer 97 van de wereld. De als eerste geplaatste Serviër werkte bij 5-3 op eigen service twee setpunten weg. In de tweede set kwam hij, ondanks dat hij een één van de twee breaks nog uit handen gaf, niet meer in de problemen.

Djokovic mikt in Parijs op zijn tweede masterstitel van het jaar. Hij was op het niveau onder de grandslamtoernooien alleen nog de sterkste in Madrid.