Geen Ronde van Californië in 2020

De Ronde van Californië vindt niet plaats in 2020. De organisatie heeft laten weten dat het de Amerikaanse rittenkoers voor volgend jaar van de kalender haalt. Het is nog niet bekend of de etappekoers in Californië daarna terugkeert op de wielerkalender.

“Dank jullie fans. Het zijn 14 geweldige jaren geweest. AEG, ’s werelds grootste organisator van sport en live entertainment, heeft aangekondigd de Amgen Tour of California te schrappen voor het 2020 wielerseizoen”, liet de organisatie in een verklaring weten.

De Amerikaanse rittenkoers vond traditioneel plaats in mei, gelijktijdig met de Ronde van Italië. De editie van 2019 werd gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar, die van 2018 door Tourwinnaar Egan Bernal. Een keer won een Nederlander de Ronde van Californië, dat was Robert Gesink in 2012.

Sinds 2015 vond er ook een rittenkoers voor wielrensters plaats, die deel uitmaakte van de Women’s World Tour. Anna van der Breggen greep de eindzege in 2017 en 2019.