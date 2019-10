Glansrol basketballer Davis bij LA Lakers

Basketballer Anthony Davis heeft de hoofdrol vertolkt in de overtuigende zege van Los Angeles Lakers op Memphis Grizzlies in de Amerikaanse NBA. De Lakers wonnen met 120-91 en Davis droeg bij met 40 punten. Hij was tevens goed voor 20 rebounds.

Davis verbeterde tijdens het duel een clubrecord door 26 van de 27 vrije worpen die hij nam te benutten. De 2,08 meter lange basketballer speelde ook nog eens met een pijnlijke schouder, opgelopen in de vorige wedstrijd afgelopen zondag tegen Charlotte Hornets.

De Lakers boekten hun derde zege op rij in de NBA. Vedette LeBron James maakte 23 punten.