Kleine zwemploeg naar EK kortebaan

Nederland is met een relatief kleine zwemequipe vertegenwoordigd op de komende Europese kampioenschappen kortebaan, van 4 tot en met 8 december in Glasgow. Slechts vier zwemsters en vier zwemmers zijn geselecteerd. “Een klein en kwalitatief uitstekend team, met uitsluitend zwemmers die zeer bewust kiezen om een piekwedstrijd te zwemmen op de kortebaan”, aldus hoofdcoach Marcel Wouda van de KNZB.

Femke Heemskerk, Kira Toussaint, Valerie van Roon en Tamara van Vliet komen in Glasgow bij de vrouwen in actie. Arno Kamminga, Jesse Puts, Joeri Verlinden en Arjan Knipping zijn de vier mannen in de ploeg van Wouda. “Ik verwacht dat een groot aantal van onze zwemmers kansrijk is in de finales en om de medailles gaat strijden”, zegt de hoofdcoach.

Veel andere zwemmers laten de EK kortebaan aan zich voorbijgaan en richten zich op de Swim Cup in Amsterdam, die een week later wordt gehouden. De Swim Cup staat in het teken van olympische kwalificatie voor Tokio 2020.