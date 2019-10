Nadal wint eerste duel sinds de US Open

Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Parijs zijn eerste officiële wedstrijd sinds de US Open tot een goed einde gebracht. De Spanjaard, die het indoortoernooi in Frankrijk nog nooit wist te winnen, voorkwam in de tweede ronde een stunt van de Fransman Adrian Mannarino: 7-5 6-4.

Door zijn zege blijft Nadal in de race om het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic voert de ranglijst nog aan, maar hij heeft in Parijs en later op de ATP Finals in Londen een finaleplaats te verdedigen. Nadal liet die toernooien vorig seizoen schieten.

De onlangs getrouwde Nadal deed vorige maand wel mee aan de Laver Cup (geen officieel toernooi), maar hij meldde zich daar wegens een blessure af voor een dubbelwedstrijd met Roger Federer. Later besloot hij ook het masterstoernooi van Shanghai te laten schieten.

Donderdag staat Nadal in de derde ronde tegenover Stan Wawrinka, die Marin Cilic in twee tiebreaks versloeg: 7-6 (3) 7-6 (5).