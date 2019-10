Nationals dwingen beslissende wedstrijd af

De honkballers van de Washington Nationals zijn in de World Series op gelijke hoogte (3-3) gekomen met de Houston Astros. In de zesde wedstrijd van de finalereeks van de Amerikaanse honkbalcompetitie won de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad de uitwedstrijd in Houston met 7-2.

De thuisploeg mocht even dromen van de titel. In de eerste slagbeurt namen de Astros een 2-1 voorsprong, maar in de vijfde inning sloeg Washington twee punten binnen. In de zevende en negende slagbeurt bouwde Washington de voorsprong verder uit.

Het was de zesde opeenvolgende wedstrijd in de serie waarin de uitspelende ploeg won, een unicum in de Amerikaanse honkbalgeschiedenis.

Startend werper Justin Verlander van Houston verloor voor de zesde keer in zijn carrière een wedstrijd in de World Series. Hij stelde daar nog geen enkele zege tegenover, een negatief record voor de pitcher.

De zevende en beslissende wedstrijd wordt in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gespeeld, opnieuw in Houston.