Tennisster Elina Svitolina heeft ook haar tweede partij gewonnen bij de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De Oekraïense titelverdedigster versloeg de Roemeense Simona Halep in twee sets: 7-5 6-3.

Svitolina was het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters zondag begonnen met een overwinning op de Tsjechische Karolina Pliskova. In haar derde partij in de zogenoemde paarse groep neemt Svitolina het op tegen de Canadese Bianca Andreescu.