Barty naar halve finales WTA Finals

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zich op de WTA Finals geplaatst voor de halve finales. De nummer 1 van de wereld verzekerde zich van een plek bij de laatste vier in Shenzhen door haar laatste groepswedstrijd tegen Petra Kvitova uit Tsjechië te winnen: 6-4 6-2. Kiki Bertens kan zich in dezelfde groep ook plaatsen voor de halve finales, als ze wint van de Zwitserse Belinda Bencic.

De Westlandse had zich niet gekwalificeerd voor het slottoernooi met de acht beste tennissters van dit jaar, maar moest wel als reserve in Shenzhen paraat staan. Bertens hoorde dinsdag dat ze toch in actie mocht komen, als vervangster van de geblesseerd afgehaakte Naomi Osaka. Enkele uren later boekte ze een knappe en zwaarbevochten zege op Barty, die het lucratieve toernooi was begonnen met winst op Bencic.

Als Bertens ook haar tweede partij op de lucratieve WTA Finals wint, dan staat ze net als vorig jaar in de halve finales.