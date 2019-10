Bertens geeft op bij WTA Finals

Tennisster Kiki Bertens heeft opgegeven tijdens haar laatste groepswedstrijd op de WTA Finals in Shenzhen. De Westlandse riep de dokter op de baan, nadat ze de eerste set met 7-5 had moeten afstaan aan Belinda Bencic. Bertens voelde zich niet lekker en besloot na medisch overleg de partij te stoppen.

De Westlandse was aanvankelijk reserve op het lucratieve slottoernooi van het seizoen, maar hoorde dinsdag dat ze alsnog in actie mocht komen nadat Naomi Osaka zich geblesseerd had teruggetrokken. Na haar knappe zege op Ashleigh Barty had Bertens zelfs de kans om net als vorig jaar de halve finales te halen. Daarvoor had ze ook Bencic moeten verslaan, maar haar lichaam liet haar in de steek.