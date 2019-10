Djokovic naar kwartfinales in Parijs

Novak Djokovic heeft de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Parijs. De viervoudig kampioen, vorig jaar finalist, versloeg de Brit Kyle Edmund in twee sets: 7-6 (7) 6-1.

Voor een plek in de halve eindstrijd neemt de als eerste geplaatste Djokovic het op tegen Stefanos Tsitsipas. De Griek, nummer 7 van de wereld, was met 6-3 6-4 te sterk voor de Australiƫr Alex de Minaur.

De 32-jarige Djokovic won het toernooi in de Franse hoofdstad in 2009, 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar was de Rus Karen Chatsjanov hem in de eindstrijd de baas.