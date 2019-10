Formule 1 stelt budgetplafond in

In de Formule 1 komt vanaf volgend jaar een budgetplafond. Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, maakte donderdag op een persconferentie in Austin bekend dat de grens vanaf 2021 komt te liggen op 175 miljoen dollar, omgerekend bijna 157 miljoen euro. Dat bedrag moet de jaren daarna verder worden afgebouwd, is het plan.

In Austin werden ook de nieuwe auto’s voor de Formule 1 gepresenteerd. Met de nieuwe wagens zou het makkelijker worden om andere coureurs aan te vallen en in te halen. De Formule 1 zou daarmee spectaculairder en minder voorspelbaar moeten worden. Todt zei ook dat de regels in de Formule 1 minder ingewikkeld worden en daardoor voor volgers eenvoudiger te begrijpen.