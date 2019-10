Harden uitblinker met 59 punten bij Rockets

James Harden was de grote uitblinker in het basketbalduel in de NBA tussen zijn ploeg Houston Rockets en Washington Wizards. De topschutter kwam tot een score van liefst 59 punten én hij maakte 2 seconden voor het eindsignaal van de bijzonder spannende wedstrijd uit een vrije worp het winnende punt. De Rockets wonnen met 159-158.

De teams gingen vrijwel de gehele wedstrijd gelijk op, hoewel de Wizards in het vierde kwart even uitliepen naar 10 punten voorsprong. De Rockets dichtten het gat en namen dankzij Harden en Russell Westbrook het initiatief over. Bradley Beal gaf de thuisploeg hoop door vlak voor tijd met twee rake vrije worpen de stand gelijk te trekken: 158-158. Harden dwong in de slotseconden een fout van tegenstander Isaac Bonga af en benutte één van de twee vrije worpen. Die ene rake worp bleek voldoende voor de overwinning.